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أمير الكويت يشيد بالنتائج المأمولة لاجتماع مكة الخاص بدعم الأردن

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:22 ص
أمير الكويت يشيد بالنتائج المأمولة لاجتماع مكة الخاص بدعم الأردن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالنتائج المأمولة والغايات المرجوة التى نتج عنها اجتماع مكة الرباعى لدعم الأردن، والذى عقد أمس الأحد بمكة المكرمة.

وأعرب أمير الكويت - فى برقية شكر بعثها اليوم الاثنين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - عن بالغ شكره وتقديره على ما حظى به والوفد الرسمى المرافق من كرم الضيافة، وحسن الوفادة خلال الزيارة الرسمية التى قام للسعودية لحضور الاجتماع.

كما أعرب عن بالغ سروره باللقاء الذى جمعه بالملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذى سادته روح الاخوة والمودة.

 


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