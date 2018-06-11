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أمن الإسكندرية يضبط 12 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:41 ص
أمن الإسكندرية يضبط 12 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 12 قضية مخدرات بعدد 35 طربة حشيش وقضية هيروين.
 
وتم ضبط 22 قضية أقراص مخدرة بعدد 1910 أقراص مخدرة، و60 قضية سلاح أبيض، كما تم فحص عدد 64 شقة مفروشة - عدد 8 فنادق بإجمالي 142 شخصا، أسفر الفحص عن إيجابية 9 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم.
 
وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدي جابر، من ضبط "ا ك م"  28 سنة، ميكانيكي مقيم منطقة المطار دائرة القسم، المحكوم عليه في القضية رقم 271 /2015 جنايات قسم كرموز " مخدرات " غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.
 
كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط "ن ع م" 35 سنة مزارع ، مقيم دائرة القسم، المحكوم عليه في القضية رقم 761 /2008جنايات مركز وادي النطرون، بأمن البحيرة "قتل عمد" غيابياً بالإعدام، في 11 حكم حبس.
 

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