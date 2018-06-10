6 تحديات تواجه وزارة الرى.. أبرزها الزيادة السكانية

تواجه وزارة الموارد المائية والرى عددًا من التحديات للوفاء بالاحتياجات المائية فى القطاعات المستخدمة للمياه، خاصة فى ظل الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من مياه النيل.

وفى التقرير التالى نرصد 6 من التحديات التى تواجه وزارة الرى.

1-الزيادة السكانية وما تتطلبه من تزايد كميات مياه الشرب والتوسع بالرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة فى عدد السكان.

2- قلة الوعى والإحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين.

3-التعديات على المجارى المائية.

4-القاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات.

5- عدم التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث.

6- انخفاض كفاءة شبكات مياه الشرب وتأثيرها السلبى فى اهدار وتبديد كميات مياه من التسرب تزيد عن 30%.