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6 تحديات تواجه وزارة الرى.. أبرزها الزيادة السكانية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:00 ص
6 تحديات تواجه وزارة الرى.. أبرزها الزيادة السكانية وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تواجه وزارة الموارد المائية والرى عددًا من التحديات للوفاء بالاحتياجات المائية فى القطاعات المستخدمة للمياه، خاصة فى ظل الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من مياه النيل.

 

وفى التقرير التالى نرصد 6 من التحديات التى تواجه وزارة الرى.

 

1-الزيادة السكانية وما تتطلبه من تزايد كميات مياه الشرب والتوسع بالرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة فى عدد السكان.

2- قلة الوعى والإحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين.

3-التعديات على المجارى المائية.

4-القاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات.

5- عدم التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث.

6- انخفاض كفاءة شبكات مياه الشرب وتأثيرها السلبى فى اهدار وتبديد كميات مياه من التسرب تزيد عن 30%.

 

 


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