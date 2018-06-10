447 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالجيزة.. والمحافظ يصلى بمصطفى محمود

كتب إبراهيم سالم

قال الشيخ محمد نور، وكيل أوقاف البحيرة. إنه تم الانتهاء من إعداد 447 ساحة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ساحة مسجد مصطفى محمود كساحة رئيسية لأداء المحافظ الصلاة بها.

وأشار نور، إلى أنه تم التأكيد على عدم اختراق الساحات إلا من خلال الإمام الأصلى والاحتياطى.

بدأ، منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاعات الخدمية وإستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.