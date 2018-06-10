20 محضر غش فى لجان الثانوية الأزهرية بامتحان القرآن والحديث

قرر الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء ندب اثنين من الأعضاء، فى لجنة خاتم المرسلين بالجيزة، لتعمدهم التغافل عن الطلاب وهم يتحدثون أثناء انعقاد اللجنة.

كما أعلنت غرفة العمليات ضبط 3 حالات غش بالموبايل وتم تحرير محاضر بها، و10 حالات غش ورقى وتم تحرير محاضر بها، بالإضافة إلى ضبط 3 حالات تمزيق ورقة وتم تحرير محاضر بها، وضبط 4 حالات شطب بورقة الامتحان وتم تحرير محاضر بها.

كما تم نقل طالبة بلجنة فتيات السنبلاوين إلى مستشفى السنبلاوين عن طريق الإسعاف فى تمام الساعة 9.45 صباحا بمادة القرآن الكريم ولم تحضر مادة الحديث واستدعت حالتها الراحة ثلاثة أيام

كما تم إلغاء ندب 15 عضوا باللجان وتحويلهم للشئون القانونية.