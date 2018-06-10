127.3 مليون جنيه الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2018

كتب - أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 عدد 282 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 31 ألفا و173 طرد بوزن إجمالى 4438 طنا و885 كيلوجراما.

كما تم الإفراج عن 156 شهادة سحب جزئية بعدد 10 آلاف و3 طرد بوزن إجمالى 2101 طن و748 كيلوجراما، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 حوالى 16 مليون و551 ألف و405 جنيه.

بينما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 109 مليون و483 ألف و233 جنيه وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 625 ألف و320 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 625 ألف و320 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1151 جنيه كما بلغت الغرامات الجمركية 20 ألف و857 جنيه.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 حوالى 127 مليون و307 ألف و288 جنيه، كما بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 حوالى 7 مليون و557 ألف و680 جنيه.