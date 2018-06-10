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الأحد، 10 يونيو 2018 03:59 م
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وزيرة الهجرة تلتقى نقيب المهندسين لحل مشكلة إقامة المهندسين المصريين بالكويت

الأحد، 10 يونيو 2018 03:11 م
وزيرة الهجرة تلتقى نقيب المهندسين لحل مشكلة إقامة المهندسين المصريين بالكويت جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين ،صباح اليوم.

وتناول اللقاء  بحث نتائج قرار جمعية المهندسين الكويتية المتعلق بإصدار وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت قرارا يتضمن إلزام كافة المهندسين العاملين بالكويت بالتقدم بشهادة قيد بجمعية المهندسين الكويتية وموافقة لجنة التعليم الهندسى التابعة لاتحاد المهندسين العرب ومقرها بالكويت عند إصدار تصريح العمل أو تجديده.

كما تناول اللقاء ما تم من جهود لحل مشكلة المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة  العربية السعودية،  وذلك لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعى لحلها مع الأشقاء بالسعودية.

أشارت مكرم إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة على تعاون الأشقاء في  السعودية والكويت في العديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.

 وبدوره، أوضح المهندس هاني ضاحى أن النقابة تواصلت بالفعل بدورها مع جمعية المهندسين الكويتية لتطبيق القرارات على الخريجين الجدد، وكذلك الاعتماد على ما تقدمه نقابة المهندسين المصرية والجامعات المصرية من شهادات علمية.

وأضاف ضاحى أن وزارة التعليم العالي بدورها استحدثت منصب "أمين عام المعاهد الهندسية" والذي يشرف بدوره على مراجعة اشتراطات إنشاء المعاهد والكليات الهندسية وفق المعايير العالمية؛ لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة فى سوق العمل ولديهم خبرات تواكب التطورات العالمية.

واختتمت مكرم اللقاء بالتأكيد على احترامها لقوانين الدول،  بجانب وقوف الوزارة جنبا إلى جنب مع أبنائها للاهتمام بكل  ما يصل اليها من  مشكلات والعمل على حلها بالتعاون مع مؤسسات الدولة بالداخل ومع الأشقاء بالخارج.


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