ننشر صور منفذ حادث الطعن فى أحد القطارات السريعة باليابان

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شاب يدعى إيشيرو كوجيما، بعد طعن شخص حتى الموت وإصابة اثنين آخرين على متن قطار سريع، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورة الشاب فى قبضة الشرطة .

أعلنت الشرطة فى محافظة كاناجوا اليابانية، السبت، أنها تلقت بلاغًا بأن العديد من الأشخاص تم طعنهم فى إحدى القطارات السريعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه)، أن إدارة الطوارئ، قالت إنها تلقت هى الأخرى بلاغاً بإصابة 3 أشخاص، أحدهم فى حالة خطرة، فى هذا الهجوم، ولا تزال حالة الإثنين الآخرين غير معلومة حتى الآن، وقد ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم فى هذا الهجوم.

الشرطة اليابانية



إيشيرو كوجيما منفذ حادث الطعن فى اليابان



إيشيرو كوجيما منفذ حادث الطعن فى قطار اليابان



توقف القطار السريع بسبب الحادث