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ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى

الأحد، 10 يونيو 2018 11:58 ص
ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى الروبل - صورة أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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غادرت بعثة المنتخب المصرى، صباح اليوم الأحد، إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس العالم، فى الوقت الذى يتوجه فيه المشجعين المصريين للأراضى الروسية لمؤازرة المنتخب فى مبارياته، والمقرر انطلاقها 15 يونيو الجارى فى لقاء مع منتخب الأوروجواى.
 
وفى هذا السياق ينشر "اليوم السابع" سعر الروبل الروسى، العملة الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى، تسهيلا على المسافرين فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل.
 
ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث سيسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله للروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرة، إلا أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.


وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية كالتالى..

يبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية اليوم الأحد، 62.30 روبل روسى، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0161 سنتا.
 

وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى كالتالى..

 
يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الأحد، 3.49 روبل روسى، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 قرشا.
 
ويعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.
 
 

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