نقيب الصحفيين: إلزام جوجل وفيس بوك بدفع ضرائب على الإعلانات أمر جيد ومطلوب

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن وضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" بدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، أمر جيد ومطلوب.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ذلك النص سيحد من ذهاب أموال الاعلانات التى تنشر على المواقع على جوجل، مشيرا الى أن ذلك النص إيجابى وكان مطلب جموع الصحفيين منذ زمن بعيد.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب لأسامة هيكل، قد انتصرت لصناعة الصحافة، وذلك بوضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" بدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، وهو ما طالب به الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" فى ملاحظاته على مشروع القانون، التى استعرضها فى اجتماع مع اللجنة بمقر المؤسسة.