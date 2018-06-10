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ملتقى لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية المستدامة بالجامعة العربية ..غدا

الأحد، 10 يونيو 2018 12:03 م
ملتقى لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية المستدامة بالجامعة العربية ..غدا جامعة الدول العربية - أرشيفية
أ ش أ
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يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا، فعاليات الملتقى الثانى لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية المستدامة، وذلك فى إطار جهود الجامعة العربية فى دعم ومساندة منظمات المجتمع المدنى العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت الأمانة العامة، فى بيان صحفى اليوم، إن الملتقى يهدف إلى مشاركة كافة الشبكات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى العربية العاملة فى مجال التنمية المستدامة، للتعرف على ما تم اتخاذه من إجراءات لتحقيق هذه الأهداف والتطرق الى العوائق التى تقيد حركة التنفيذ بغية الخروج برسائل تعبر عن وجهة نظر المنطقة العربية فى هذا المجال ليتم رفعها الى المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة.

 


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