مكسيم أوتوموتيف تكشف عن أحدث سياراتها: "دوماى" المارد الصينى يغزو السوق المصرى

- مكسيم أوتوموتيف تكشف عن أحدث سياراتها الصينية متعددة الأغراض

- " دوماى " المارد الصينى الجديد يغزو السوق المصرى

- السيارة حققت المعادلة الصعبة ( حجم متوسط / استهلاك وقود أقل / سعر مناسب)

- الشركه أعلنت ان يوجد حاليا مركزين لخدمة مابعد البيع كبدايه لسلسه مراكز الخدمة

"احتفالية كبرى وإبهار للجميع ومفاجآت مذهلة" هذا هو حال حفل السحور السنوى الذى أقامته شركة مكسيم أوتوموتيف، إحدى شركات مجموعة "مكسيم للاستثمار" الذى تحول إلى احتفالية خاصة حملت أخبارا سارة لسوق السيارات، حيث تخلل الحفل الإعلان عن سيارتها الجديدة "دوماى" والمتوقع لها أن تمثل نقلة نوعية فى السوق المصرى ولعشاق السيارات متعددة الأغراض SUV.

وكعادة مجموعة مكسيم برئاسة الدكتور محمد كرار تحمل المجموعة إلى السوق المصرى كل جديد ومبهر ورائع ومذهل يواكب أحدث التقنيات الحديثه فى العالم، وبأعلى جودة وكفاءة عالية ومتابعة وخدمات ما بعد البيع.

أقيم حفل السحور فى فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكى بالقاهرة الجديدة بحضور جميع قيادات مجموعة شركة مكسيم إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة.

وصرح المهندس وائل أمين – الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم اوتوموتيف أن الشركة تم إنشاؤها لتكون أحد أهم شركات سوق السيارات المصرى كمثيلاتها بمجموعة مكسيم للاستثمار والتى أصبحت تقوم بدور مهم فى تنمية الاقتصاد المصرى عن طريق القطاعات المختلفة التى تعمل بها مثل قطاعات السياحة والبناء والتشييد والتجارة وغيرها.

وأشار إلى أن نجاح مجموعة مكسيم فى فترة وجيزة دفعها لأن تضم لعائلتها افضل السيارات فى فئتها ووقع الاختيار على السيارة المتميزة "دوماى". وبالرغم من حداثة عمرها بالأسواق العالمية ولكن الاداء والمبيعات بالاسواق التى طرحت بها كشفت عن مارد صينى جديد من شأنه أن يغير مفهوم المنتج الصينى فى الأسواق العربية وخاصة مصر.

وأضاف أمين فى هذا السياق أيضا أن الشركة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع عن طريق إفتتاح مركزين خدمة روعى فيهما توفير كافة قطع الغيار الأصلية الخاصة بالسيارة وفئاتها المختلفة سواء “X5” أو X7 “.

وأشار أمين إلى أنه تم ضم عدد كبير من خبراء سوق السيارات المصرى ضمن فريق عملها، وذلك من أجل تحقيق خطتها الطموحة فى المنافسة مع كبرى الشركات بالسوق مضيفا أن الموديلات التى سيتم طرحها بالأسواق مناسبة جدا لأذواق واحتياجات المستهلك وتحقق غرض الطلب المتنامى على السيارات التى تخدم إمكانياته واحتياجاته ولذلك وضعنا ضمن أولوياتنا عندما وقع الاختيار على السيارة " دوماى" الجودة والإمكانات الفائقة ضمن أحد أفضل المنتجات الصينية على الإطلاق نسبة إلى كفاءتها وجودتها إضافة إلى استهلاكها الرشيد للوقود.

ومن المنتظر أن تقوم شركة مكسيم اوتوموتيف بطرح السيارة X5 بسعر يبدأ من 319،900 فى حين تبلغ سعر الفئة الاعلى 354،900 أما السيارة X7 فقد تم طرحها بسعر 749،900

ومن جانبه صرح محمد فريد رئيس قطاع المبيعات بمكسيم اوتوموتيف " أنه تم تقديم السيارة " دوماى " فى موديلين متميزين هما " X5‎‏" و" X7" واللتان تتميزان بافضل جودة قدمتها تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية فى العالم فى التصنيع والمواصفات والرفاهية وعرضت اثناء حفل السحور السيارة " دوماى X5" التى تتميز بتوفيرها مساحات مريحة لـ5 ركاب داخل السيارة بالإضافة لصندوق الأمتعة الذى تبلغ سعته 390 لترًا دون طى المقاعد الخلفية ‏حيث يصل إلى 950 لترًا مع طيها اضافة لباقة من التجهيزات الفخمة من المصابيح الليد الأمامية ووسائل الترفيه الداخلية من تجهيزات صوتية وشاشة عرض وتكيف الهواء الإلكترونى مع مراعاة أقصى إمكانات الأمان بالوسائد الهوائية الأمامية والخلفية والتحكم الإلكترونى بالثبات والفرامل الإلكترونية ونظام المكابح المانعة للانغلاق. ‏

فى حين تتميز السيارة دوماى X7 بمواصفات مميزة بمحرك ميتسوبيشى سعة 2 لتر مزود بشاحن توربينى تبلغ قوته 174 حصان عند 5500 لفة فى الدقيقة وعزم دوران 250 نيوتن عند 2400 لفة فى الدقيقة.

وتشير المواصفات الفنية للسيارة التى سيتم عرضها فى مؤتمر صحفى خلال أيام إلى أنها تتمتع بأبعاد جيدة، حيث يبلغ طولها 4736 مم وعرضها 1942 مم وارتفاعها 1672 مم، إضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ 2850 مم ويبلغ وزن السيارة 1731 كجم ويبلغ سعة خزان الوقود 60 لترا وبينما تصل مساحة صندوق الأمتعة الخلفى 352 لترا وتزيد لنحو 800 لتر فى حالة طى المقاعد الخلفية.

وتتوفر السيارة بالسوق المصرى بفئة واحدة وهى (X7) وتأتى بتجهيزات عديدة حيث زودت بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، إضافة إلى مصابيح أمامية للإضاءة النهارية المستمرة ومصابيح ضباب امامية وخلفية ومصابيح LED خلفية كما زودت بسقف بانورامى متحرك بالإضافة إلى مخرج AUX / USB ونظام الصوت من 6 سماعات وشاشة عرض 7 بوصة بالتابلوة وشاشة عرض 10 بوصة (راديو ( GPS- بالإضافة إلى تكييف هواء مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة ومسند يد للمقعد الأمامى وفرش جلد للأبواب والتابلوه ومقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد وعجلة القيادة مكسوة بالجلد ولمزيد من الراحة للسائق تم تزويد السيارة بتعديل وضع مقعد السائق لست اتجاهات كهربيا بالاضافة إلى تعديل وضع مقعد الراكب الامامى 4 اتجاهات كهربيا ومقاعد الجلد ومقاعد خلفية قابلة للطى 60/40 وتحكم فى الصوت من عجلة القيادة وواقى شمس بمرآة ذاتية الاضاءة ومثبت سرعة.

جدير بالذكر أن مكسيم اوتوموتيف تأسست عام 2017 كأحدى شركات مجموعة مكسيم للاستثمار بهدف المنافسة فى احد اهم الاسواق نشاطا وتطورا وهو قطاع السيارات فى السوق المصرى، تستهدف مكسيم اوتوموتيف قاعدة عملاء تبحث عن منتجات فائقة واستثنائية الجودة ليس فقط على مستوى المنتج انما بخدمات ما بعد البيع.

وتمتلك مكسيم اوتوموتيف خطة توسعية تستمر حتى عام 2019 لضم شرائح متعددة وكبيرة من العملاء وخدمتهم عبر تقديم علامات تجارية فريدة ونماذج مختلفة تغطى مناطق جغرافية كبيرة فى مصر وتوفى بمتطلبات العملاء.

الشركة أعلنت أن يوجد حاليا مركزين لخدمة ما بعد البيع كبداية لسلسة مراكز الخدمة، الأول بطريق اوتوستراد المطار بجوار معرض البيع، والثانى بالقطامية وذلك لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة، وذلك إضافة إلى توفير سيارة خدمة متنقلة للعملاء على يتبعها قريبا مراكز خدمة بالمحافظات.























