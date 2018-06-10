معلومة أمنية .. تعرف على معنى مصطلح "النبطشية والنبطشى"

كتب أحمد إسماعيل

يوجد عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معناها، ومنها مصطلح النبطشية والنبطشى.

قال اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الاسبق، إن النبطشية تكون فى الأقسام والمراكز وتتم تحت قيادة ضابط وعدد من الأمناء ورجال الشرطة، للقيام بإجراء المحاضر والتحقيق وفيها، وتكون مدة النبطشية 8 ساعات وقد تصل إلى 12 ساعة أو 24 ساعة حسب الظروف الأمنية للبلد وفى الحالات القصوى والطوارى.

فيما تعنى كلمة النبطشي، أنه فتوة الزنزانة، وعادة يكون أقدم السجناء فى المكان، أو أكثرهم إجراماً وخطورة.