مصطفى بكرى يشكر خالد صلاح أمام البرلمان لتبنيه مقترح فرض ضرائب على فيس بوك

كتب ـ هشام عبد الجليل

علق النائب مصطفى بكرى، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، على المادة الخاصة بشأن التهرب الضريبى، قائلا: "جوجل" و"فيس بوك" نهبوا من السوق المصرية أموالا كبيرة، مقدما الشكر للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "اليوم السابع" على تبنى الصحيفة لهذا المقترح حتى تم ترجمته فى مشروع القانون وكلل لهذه المبادرات بالنجاح.

وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته اليوم، الأحد،، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.