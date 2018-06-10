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مصدر بالإليزيه: فرنسا تعتزم الوفاء بتعهدات قمة مجموعة السبع فى كندا

الأحد، 10 يونيو 2018 12:53 م
مصدر بالإليزيه: فرنسا تعتزم الوفاء بتعهدات قمة مجموعة السبع فى كندا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، اعتزامها الالتزام بتعهدات قمة مجموعة السبع بكندا التى سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب توقيعه عن بيانها الختامى.

وأكد مصدر بالإليزيه - فى تصريح له - دعم فرنسا وأوروبا للبيان الختامى لمجموعة السبع الذى بحثه قادة المجموعة على مدى يومين، معتبرًا أن من ينسحب منه "سيظهر تشوشه وتقلبه، وأن التعاون الدولى لا يمكن أن يكون مرهونا بحالات الغضب والكلمات الصغيرة"، مضيفًا "فلنكن جديين و جديرين بشعوبنا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، قال فى تغريدة له، مساء السبت، أنه وجه ممثلى الولايات المتحدة فى قمة مجموعة السبع التى تعقد فى كندا بعدم الإقرار بالبيان الختامى، مشيرا إلى اتخاذه هذا القرار بعد "تصريحات مغلوطة" لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، وفرض كندا رسوم جمركية هائلة على المزارعين والعاملين الأمريكيين، ووصف ترودو فى تغريدة أخرى بأنه "غير نزيه وضعيف" بعد تصريحاته الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية، كما أشار ترمب إلى إمكانية فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات السيارات.


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