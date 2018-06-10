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الأحد، 10 يونيو 2018 10:17 م
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مصادرة 7 آلاف و800 كيلوجرام من المواد المصنعة للمتفجرات فى أفغانستان

الأحد، 10 يونيو 2018 09:00 م
مصادرة 7 آلاف و800 كيلوجرام من المواد المصنعة للمتفجرات فى أفغانستان الشرطة الأفغانية
كابول (أ ش أ)
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صادرت القوات الأفغانية سيارة تحمل ما لا يقل عن 7 آلاف و800 كيلو جرام من نترات الأمونيوم أثناء عملية عسكرية فى منطقة موماند دارا فى إقليم نانكارهار.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى الإقليمى - فى بيان - إن نترات الأمونيوم وضعت فى 156 "كيسا"، وكانت مخبأة تحت الخضروات. ووفقاً للبيان، استورد المسلحون نترات الأمونيوم من باكستان وكانوا يتطلعون إلى استخدامها فى هجماتهم المستقبلية.

وكثيراً ما تستخدم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مواد متفجرة منها نترات الأمونيوم للتفجيرات على جوانب الطرق والسيارات المفخخة لاستهداف موظفى الحكومة وأفراد الأمن. ومع ذلك، ففى معظم هذه الحوادث ، يتم استهداف المدنيين العاديين إلى جانب هذه التفجيرات التى تتسبب فى وقوع إصابات لأفراد الأمن، وفى بعض الحالات يُقتل أو يُجرح مقاتلو طالبان أنفسهم.

 


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