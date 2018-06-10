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مستوطنون يعيدون وضع بيوت متنقلة على أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس

الأحد، 10 يونيو 2018 03:19 م
مستوطنون يعيدون وضع بيوت متنقلة على أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس مستوطنون جنوب نابلس
رام الله (أ ش أ)
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أعاد مستوطنون وضع بيوت متنقلة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى منطقة جنوب نابلس شمال الضفة ، اليوم الأحد.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين أعادت نصب بيوت متنقلة "كرفانات"، على جبل صبيح، التابع لقرى بيتا وقبلان ويتما، جنوب محافظة نابلس، بعد أقل من شهرين على إزالتها.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 13 مواطنا من الضفة، بينهم 3 أشقاء.

وبين نادى الأسير، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من طولكرم، فيما احتجزت 4 آخرين لساعات.

ومن محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء من بلدة بيت ريما.. ومن بلدة ابو ديس فى القدس، اعتقل 3 ، كما اعتقل مواطنان من محافظة أريحا.كما اعتقل مواطن من بلدة تقوع فى بيت لحم.

 

 


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