محمد معيط لـ"اليوم السابع":لم أكلف رسميا بتولى حقيبة وزارة المالية حتى الآن

كتب - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، إن ما نشر ونسب إليه حول تكليفه رسميًا بتولى حقيبة وزارة المالية، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، غير صحيح، مؤكدًا أنه لم يتلق تكليفًا بتولى الوزارة حتى الآن، وأن "ما رددته بعض الصحف ونشرته بعض المواقع الإخبارية عبارة عن مجرد تكهنات فى هذا الشأن ليس أكثر".

وأكد نائب وزير المالية، أنه مازال يعمل كنائب لوزير المالية، عمرو الجارحى، حتى إشعار آخر فى ضوء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأيام المقبلة، حيث يجرى حاليًا رئيس الوزراء المكلف، اللقاءات والمشاورات الخاصة بتولى الحقائب الوزارية المختلفة.