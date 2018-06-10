محاق القمر العملاق يزين سماء الوطن العربى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن القمر يصل مرحلة المحاق (الاقتران) يوم الأربعاء 28 رمضان 1439 الموافق 13 يونيو 2018 (حسب الرؤية) عند الساعة (1:13 مساء بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة أى شهرا اقترانياً جديداً إضافة أنه يحمل وصف المحاق العملاق.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان لها، أن الاقتران أحد منازل القمر ويعنى وقوع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء، أى عندما يقعان على خط طول سماوى واحد ويكون القمر على وشك الانتقال من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض وبعد الاقتران بفترة من الوقت تحدث مرحلة تسمى "الإهلال"، وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأشارت إلى أنه فى مساء يوم التحرى الخميس 29 رمضان 1439 الموافق 14 يونيو 2018 (حسب الرؤية)، ستغرب الشمس في مكة المكرمة عند الساعة 7:04 مساء بالتوقيت المحلي وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع 8 درجات وزاوية سمت 288 درجة وزواية استطالته 11 درجة واضاءة سطحه 1 % من اضاءة البدر المكتمل ، وستكون رؤية هلال القمر في هذا اليوم مهيأة باستخدام اجهزة الرصد الفلكى أما بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة ، وسيغرب بعد غروب الشمس بـ 44 دقيقة عند الساعة 7:48 مساء.

وفي مساء يوم الجمعة 15 يونيو 2018 ، يرصد هلال القمر عالياً وواضحاً بعد غروب الشمس والسبب أن الاقتران حدث بفترة طويلة يوم الأربعاء، ونظرا لأن القمر قريب من نقطة من نقطة الحضيض فان حجمة الظاهري سيكون كبيرا أو ما يسمى القمر العملاق.

وتابعت أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن 362,146 كيلومتر، وهو ما يعرف علمياً بـ "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر في اقرب نقطة من الارض وفي حالة هذا القمر المحاق سيكون على مسافة 360,721 كيلومتر من الأرض.

ويشار إلى أن إثبات رؤية هلال قمر شوال وموعد بداية عيد الفطر السعيد منوطاً بالجهات المختصة بذلك في كل دولة عربية.