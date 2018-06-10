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مجهول يترك رضيعًا أمام وحدة إسعاف طلخا فى الدقهلية

الأحد، 10 يونيو 2018 02:04 م
مجهول يترك رضيعًا أمام وحدة إسعاف طلخا فى الدقهلية العثور على رضيع - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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عثر مسعف على رضيع على سلم وحدة إسعاف طلخا بمحافظة الدقهلية تركه مجهول أمام الوحدة وفر هربًا.

 

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بوصول مسعف يعمل بوحدة إسعاف طلخا لمركز شرطة طلخا، ومعه رضيع عثر عليه على سلم الوحدة، بعد أن تركه مجهول وفر هاربا.

 

وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 40 يوما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقله إلى مستشفى طلخا ووضعه داخل الحضانة بالمستشفى، وتم العرض على النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة البحث عن مرتكب الواقعة.

 


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