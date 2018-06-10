"قطاع البعثات" ينظم حفل الإفطار السنوى للطلاب الوافدين بمصر (صور)

وائل ربيعى

نظم قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة كاميليا صبحى، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، حفل الإفطار الرمضانى للطلاب الوافدين فى نادى القوات البحرية (الفلندرة).

قالت الدكتورة كاميليا صبحى، إن هذا الحفل السنوى يأتى انطلاقاً من دور مصر التاريخى فى دعم أواصر الصلة والصداقة مع مختلف دول العالم وشعوبه، وتأكيدا على إيمانها بحسن الوفادة وإسعاد أحبائها من مختلف بقاع الأرض، مؤكدة أن هذا الحفل تقليد سنوى يحرص القطاع على تنظيمه من باب الترحيب والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، مما يترك انطباعا جميلا فى ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

ودعا قطاع البعثات، عددا كبيرا من الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة ولفيف كبير من المستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالى وقيادات القطاع، وتخلل حفل الإفطار تقديم فقرة فنية من تراث مصر الجميل.







