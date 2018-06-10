فيديو وصور..لحظة ضبط بائعي الهيروين بمحيط الأندية الرياضية

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة القبض على بائع هيروين للشباب بمحيط أحد الأندية الرياضية، بواسطة حملة أمنية مكبرة لمكافحة المخدرات.

وأكدت مكافحة المخدرات، استمرار الحملات الأمنية لاستهداف مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية الذين يستهدفون الشباب.

بدورهم، أعرب الأهالي عن تقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية بعد الإفطار.



التفتيش عن المخدرات



حملات أمنية



ضبط المتهم