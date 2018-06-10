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فيديو وصور..لحظة ضبط بائعي الهيروين بمحيط الأندية الرياضية

الأحد، 10 يونيو 2018 11:38 م
فيديو وصور..لحظة ضبط بائعي الهيروين بمحيط الأندية الرياضية ضبط المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة القبض على بائع هيروين للشباب بمحيط أحد الأندية الرياضية، بواسطة حملة أمنية مكبرة لمكافحة المخدرات.

 

وأكدت مكافحة المخدرات، استمرار الحملات الأمنية لاستهداف مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية الذين يستهدفون الشباب.

 

بدورهم، أعرب الأهالي عن تقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب.

 

وكانت وزارة الداخلية شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية بعد الإفطار.

 

التفتيش عن المخدرات
التفتيش عن المخدرات

 

حملات أمنية
حملات أمنية

 

ضبط المتهم
ضبط المتهم

 

لحظة القبض على المتهم
لحظة القبض على المتهم

 

 

 


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مخدرات

الداخلية

وزارةالداخلية

اخبار الداخلية




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