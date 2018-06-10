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فيديو.. إدارة مكافحة المخدرات تشن حملات مفاجئة بمحيط مقرات الأندية الكبرى

الأحد، 10 يونيو 2018 08:40 م
فيديو.. إدارة مكافحة المخدرات تشن حملات مفاجئة بمحيط مقرات الأندية الكبرى مخدرات - صورة أرشيفية
دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى حملة أمنية مكبرة فى محيط الأندية الكبرى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة أبرزها "الأهلى، الزمالك، الطيران، الشمس" لضبط بائعى الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة على المترددين على النوادى وقيامهم باستغلال محيط الأندية كوكر لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب ورود المعلومات لمكافحة المخدرات وجه وزير الداخلية مجدى عبد الغفار بحملة أمنية مشتركة مع قطاع الأمن العام والأمن المركزى، وعقب الإفطار شارك فى الحملة العقيد محمد زهير والعقيد وائل الزهار والعقيد حاتم فاروق ضباط المخدرات وجرت عملية مسح شامل وتفتيش للسيارات والدراجات البخارية فى محطى الأندية، وتم ضبط مروجى تذاكر الهيروين داخل سيارة بالقرب من أحد الأندية وبحوزتم مخدرات معدة للبيع كما تم ضبط متهم آخر أثناء بيعه قطع الحشيش.

وأثنى أعضاء الأندية والعاملون على تلك الحملة مطالبين باستمرارها على مدار الساعة وانتشار مكثف للأكمنة الثابتة فى محيط الأندية حفاظأ على الشباب من استغلال بعض الفئات الضالة من تجار المواد المخدرة مقابل جمع الأموال على حساب صحتهم.


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