عواصف تدمر 50 منزلا فى الجبل الأسود

(أ ش أ)

تسببت عواصف قوية اجتاحت أمس السبت، منطقة خليج كوتور، المطلة على البحر الأدرياتيكى جنوب الجبل الأسود، فى تدمير نحو 50 منزلا، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بإحدى المستشفيات المحلية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن سلطات الجبل الأسود قولها إن العاصفة العاتية أدت إلى انقلاب السيارات وسقوط الأشجار، وإلحاق أضرار مادية بطائرتين خفيفتين بأحد المطارات المحلية، كما تسببت أيضا فى انقطاع التيار الكهربائى بصورة مؤقتة عن بعض أجزاء المنطقة.

وفى السياق، قام رئيس وزراء سلوفينيا، ميرو سيرار اليوم بجولة تفقدية بإحدى المناطق الواقعة جنوب شرقى البلاد بعد أن ضربتها عاصفة برد هوجاء أمس. وأشارت الشبكة إلى أن العواصف الشديدة ضربت أيضا أجزاء من كرواتيا والبوسنة.