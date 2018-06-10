عمومية نقابة الأطباء تناقش التعديات على ممارسة مهنة الطب 22 يونيو

أعلنت النقابة العامة للأطباء، جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، المقرر انعقادها يوم الجمعة 22 يونيو الجارى، حيث تضمن مناقشة قضية التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.

وأضافت النقابة، أن العمومية ستناقش الإسراع فى إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، والتعسف الإدارى ضد الأطباء (الندب التعسفى - وقف الإجازات بدون مرتب - حافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة)، ورسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون.14

وأكدت النقابة، أنها لن تقبل طبقا للقانون وقواعد الجمعيات العمومية الطارئة، إضافة أى بنود للمناقشة غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية.