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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الأحد، 10 يونيو 2018 02:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، أداء امتحاناتهم التى انطلقت فى الـ 3 من الشهر الجارى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، بإجمالى 110 آلاف و822 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن طلاب الشعبة العلمية الرياضية يؤدون أول فرع من فروع مادة الرياضيات غدا الأحد، لافتا إلى أن زمن الامتحان فى المادة ساعتين فقط من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباح اليوم الأحد، وذلك وفقا لجدول الامتحان مشيرا إلى أن الأسئلة فيها لن تصل إلى 20 جزئية.
 

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