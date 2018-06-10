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طائرة إسرائيلية تطلق النار على فلسطينيين بزعم إعدادهم بالونات حارقة

الأحد، 10 يونيو 2018 03:07 ص
طائرة إسرائيلية تطلق النار على فلسطينيين بزعم إعدادهم بالونات حارقة مقاتلة _ صورة أرشيفية
القدس (أ ف ب)
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أعلن الجيش الإسرائيلى، أن الطيران العسكرى أطلق النار السبت، على مقربة من شبان فلسطينيين بزعم أنهم يعدون بالونات تربط فيها عبوات ناسفة للتسبب بحرائق فى إسرائيل، وهى المرة الأولى التى يستخدم فيها الجيش الاسرائيلى الطائرات لمنع الفلسطينيين من استخدام بالونات او طائرات ورق لتوجيهها نحو اسرائيل.

واعلن الجيش الاسرائيلى فى بيان انه "رصد مجموعة من الفلسطينيين كانوا يعدون بالونات مجهزة بعبوات ناسفة الهدف منها التسبب بحرائق"، وتابع الجيش "ان طائرة اسرائيلية قامت ردا على ذلك باطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مجموعة من الفلسطينيين".

وباتت طائرات الورق والبالونات الحارقة من رموز التحركات الفلسطينية الاخيرة فى قطاع غزة التى انطلقت فى الثلاثين من مارس الماضى فى اطار ما اصطلح على تسميته "مسيرات العودة"، وقتل 129 فلسطينيا على الاقل مذاك برصاص الاسرائيليين.

وأكد وزير الدفاع الاسرائيلى افيغدور ليبرلمان، اعتراض نحو 400 طائرة ورق منذ بدء التحرك الفلسطينى من اصل نحو 600 اطلقت باتجاه اسرائيل.

 


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