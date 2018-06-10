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ضبط تاجر لاتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه من 4 أشخاص بقنا

الأحد، 10 يونيو 2018 03:59 م
ضبط تاجر لاتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه من 4 أشخاص بقنا حبس -ارشيفيه
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر ومالك توكيلات مواد غذائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فى مجالات مختلفة.
 
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتحرير أربعة مواطنين محضرا يتهمون "أحمد . ج . خ31 سنة" تاجر ومالك توكيلات مواد غذائية، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها "مليون و80 ألف جنيه" بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية لكنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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