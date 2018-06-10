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صور .. وقفة بالشموع تأبينا لضحايا بركان "فويجو"

الأحد، 10 يونيو 2018 02:01 م
صور .. وقفة بالشموع تأبينا لضحايا بركان "فويجو" وقفة بالشموع جزنا على ضحايا البركان
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير :أ ف ب
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شارك سكان أنتيجوا بوقفة احتجاجية على ضوء الشموع ، فى ذكرى ضحايا بركان فويجو، الذى اسفر عن 99 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات من سكان المناطق المجاورية.

وبلغ عدد ضحايا البركان 99 قتيلا ، فى حين لا يزال حوالى 200 شخص فى عداد المفقودين، وقال "المعهد الوطنى للطب الشرعى"، إن عدد الجثث التى تسلمها حتى الآن بلغت 99 جثة تم التعرف الى 28 منها فقط.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بوفاة 75 شخصا ، وفقدان 192 آخرين إثر دخول البركان فى حالة ثوران الأحد الماضى قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيجوا، أهم موقع سياحى في البلاد.

ويبلغ ارتفاع بركان فويجو (بركان النار) 3763 مترا، ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا.

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المواطنون يشعلون الشموع
 
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إضاءة الشموع حزنا على الضحايا
 
 
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وقفة على ضوء الشموع

ضحايا البركان

بركان فويجو

فويجو

جواتيمالا




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