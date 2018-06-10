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صور..مسيرة فى رام الله تطالب اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:31 م
صور..مسيرة فى رام الله تطالب اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة مسيرة فى رام الله تطالب برفع الحصار عن غزة
رام الله (رويترز)
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خرج مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، فى مسيرة دعا اليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفى قطاع غزة.

وسار المشاركون فى المسيرة وسط شوارع مدينة رام الله وهم يرددون الشعارات الداعية لدفع رواتب موظفى قطاع غزة ووقف الحصار المفروض عليها كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "مطالبنا واضحة.. عقوباتكم فاضحة .. أرفعوا العقوبات".

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين فى القطاعين المدنى والعسكرى فى قطاع غزة إلى التقاعد الإجبارى ولم تدفع السلطة سوى خمسين فى المئة من رواتب الموظفين للشهر الثانى على التوالي.

وشهدت المسيرة اشتباكات بالأيدى بين بعض المشاركين ومناصرين للرئيس الفلسطينى محمود عباس وقال البعض أنهم من أفراد الأجهزة الأمنية بلباس مدني.

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مسيرة فى رام الله تطالب برفع الحصار عن غزة
مسيرة فى رام الله تطالب برفع الحصار عن غزة

 

مسيرة فى رام الله
مسيرة فى رام الله

 

مظاهرات فى رام الله
مظاهرات فى رام الله

 

 


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