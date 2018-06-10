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صور.. بشار الأسد: التواجد البريطانى الأمريكى فى سوريا غزو للبلاد

الأحد، 10 يونيو 2018 12:04 ص
صور.. بشار الأسد: التواجد البريطانى الأمريكى فى سوريا غزو للبلاد بشار الاسد
كتب عبد الوهاب الجندى
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فى حواره مع صحيفة ميل أون صنداى البريطانية، اتهم الرئيس السورى بشار الأسد، السلطات البريطانية بتقديم دعم كبير لمنظمة الخوذ البيضاء التى وصفها بـ "فرع لتنظيم القاعدة الإرهابى جبهة النصرة".

وأكد "الأسد" "أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فبركوا الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما وهم كذبوا فى هذا المجال"، موضحًأ "أن الوجود الأمريكى والبريطانى فى سوريا غير شرعى وغير قانونى بل هو غزو لأنهم ينتهكون سيادة بلد حسبما ذكر.

وقال بشار الأسد: "نحن الطرف الرئيسى الذى يحارب داعش وسنحرر كل شبر من الأرض السورية وهذا واجب وطني، وأن القرار الوحيد حول ما يحدث فى سورية وما سيحدث هو قرار سورى لا ينبغى أن يشك أحد فى هذا".

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حوار الأسد مع الصحيفة البريطانية 
 
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بشار الأسد

 


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