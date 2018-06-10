صور.. استمرار البحث عن عشرات المفقودين بموقع انفجار بركان جواتيمالا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

واصل عمال الإنقاذ فى جواتيمالا، البحث عن الضحايا الذين سقطوا فى منطقة واسعة اجتاحتها الحمم والرماد عقب ثوران بركان فويجو الهائل، وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تقارير عن مقتل 109 شخصا وفقد العشرات.

وثار بركان "دو فويجو" ويعنى "بركان النار" بقوة وأطلق سحبا كثيفة من الرماد فى السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التى انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وشدد معهد إنسيفوميه للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية تحذيراته بعد ثورة البركان مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات إجلاء وإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر فى البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.



أحد عمال الانقاذ



إحدى المتضررات



استمرار البحث عن المفقودين بموقع انفجار بركان جواتيمالا



حطام أحد المنازل



رجال الأنقاذ يرفعون آثار حطام الانفجار البركانى