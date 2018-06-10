س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة"

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 38 شهرا على نظر، محاكمة 23 متهمما، بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 10 يونيو لسماع مرافعة الدفاع، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الدعوى.

متى نظرت أولى جلسات الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة أولى جلسات فى 14 مارس 2015، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأكد أن المتهمين تعرفوا على بعض عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتلقوا تمويلا من بعض المتهمين الهاربين بالدعوى، وتدربوا على تصنيع المتفجرات والقنابل، واستهدفوا رجال الجيش والشرطة واعتنقوا أفكار تكفيرية.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة أكثر من 48 جلسة بالقضية، وكان أخرها جلسة 27 مايو والتى استمعت فيها لـ أقوال 3 من شهود الإثبات.

ما هى أهم الأحراز بالقضية؟

على مدار الجلسات التى عرضت فيها المحكمة الأحراز عرضت المحكمة أحرازا بحوزة المتهمين عبارة عن ملفات لتصنيع العبوات الناسفة، وملفات تشرح طرق حرب المدن والعصابات، وكيفية استخدام السلاح وكيفية استخدام الحبر السرى، وكتب تكفيرية، وملفات حول الهجوم على موكب الرئيس، وملفات حول كيفية اقتحام السجون، وكتب عن تصنيع المتفجرات وتفجيرها من بعد بالهاتف المحمول، وقوائم لاغتيالات بمحافظة الجيزة، وملفات لتصنيع صواريخ القسام.

ما هى أهم الأحداث التى شهدتها جلسات الدعوى؟

ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 2 يونيه 2015 أكد خبير الأدلة الجنائية صلاحية جميع الطلقات النارية المضبوطة بحوزة المتهمين.

ـ فى جلسة 31 مايو 2015 تحبس المتهم محمد إبراهيم صالح سنة بتهمة تعمد إهانة المحكمة.

ـ فى جلسة 7 أكتوبر 2015 المحكمة تحيل المحامى منتصر الزيات و5 آخرين لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة أو حضور من ينوب عنهم.

ـ فى جلسة 22 أكتوبر المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحرك دعوى جنائية ضد 18 متهما لتعمد المتهمين إهانة المحكمة، وتقضى بحبسهم سنة.

ـ فى 17 أبريل 2016 محكمة الاستئناف ترفض طلب رد رئيس المحكمة والمقدم من المتهم سيد عطا وتقرر تغريمه 500 جنيه..

ـ فى جلسة 16 أغسطس 2017 المحكمة تستخدم حقها المخول بالقانون وتحيل المنحامى النبوى إبراهيم للنيابة بتهمة إهانى المحكمة وحديثه بصورة غير لائقة وخالية من الوقار.

ما هى الإجراءات التى اتخذتها المحكمة أثناء عرض الأحراز؟



ـ أثناء عرض الأحراز كانت المحكمة تأمر بوضع شاشة 150 بوصة أمام الدفاع والمحكمة، وشاشة 42 بوصة أمام المتهمين داخل القفص.





لماذا انتدبت المحكمة محاميين جدد للترافع عن المتهمين؟



ـ فى جلسة المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2017 المحكمة تقرر انتداب محامين جدد للترافع عن المتهمين لتغيب حضور الدفاع الأصيل عن الجلسات، وطبقا لقانون الإجراءات لا يجوز عقد جلسة فى غيبة الدفاع.

ماذا قالت النيابة العامة فى مرافعتها ؟



قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته أن المتهمين استباحوا دماء العباد وأموال ودماء المسحيين، فهم متأسلمون وليسوا بمسلمين، وأضاف ممثل النيابة فى مرافعته بأنه ليس للإرهاب دين أو كتاب، فهم مع الشيطان فى أفعالهم .

وأردف ممثل النيابة قائلا، فى مرافعته أن المتهمين جرى فكرهم على تكفير الحكام ثم من بعدهم رجال الشرطة، والجيش ثم أهل العلم لمخالفتهم فى الرأى، حتى باتوا يحاربون المجتمع كله، وتابع قائلا إن المتهم الأول، بعد أن بث فكرة المسموم بتكفير الحكام ورجال الشرطة والجيش ، كون خلية عنقودية من باقى المتهمين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة".

وكما تحدث ممثل النيابة عن المحاور التى كونها المتهمين، وفى ختام مرافعته طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.