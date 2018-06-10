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سعر اليورو اليوم الاحد 10-6-2018 وتراجع العملة الاوروبية

الأحد، 10 يونيو 2018 10:39 ص
سعر اليورو اليوم الاحد 10-6-2018 وتراجع العملة الاوروبية اليورو الأوروبى
كتبت- دانه الحديدى
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تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-6-2018، أولى تعاملات الأسبوع البنكية، رغم الارتفاع الذى شهدته العملة الأوروبية خلال الأسبوع الماضى، مسجلا فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.86 جنيه للشراء، و 21.12 جنيها للبيع.
 
 
 
ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..
 
 

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 
21.02 جنيه للشراء
 
21.21 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.86 جنيه للشراء
 
21.12 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.86 جنيه للشراء
 
21.12 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.94 جنيه للشراء
 
21.18 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.86 جنيه للشراء
 
21.12 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.85 جنيه للشراء
 
21.12 جنيه للبيع
 
 

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