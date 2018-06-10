سائقون فى البوسنة يغلقون الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود

سراييفو (رويترز)

قال التلفزيون الرسمى، إن سائقين أغلقوا الطرق فى أنحاء البوسنة اليوم الأحد احتجاجا على رفع أسعار الوقود محذرين من ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى نتيجة لذلك.

واستمر الاحتجاج لمدة ساعة فى مدن سراييفو وبانيا لوكا وتوزلا وزينيتسا فضلا عن طريق إقليمى رئيسي، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها صربيا المجاورة خلال الأيام القليلة الماضية.

واصطفت السيارات فى طوابير امتدت لعدة كيلومترات على الطرق فى وسط البوسنة مما أعاق عودة السائقين الذين كانوا يقضون عطلات نهاية الأسبوع.

وزادت أسعار الوقود للمرة الأولى فى فبراير بعد ارتفاع فى الضرائب على الوقود الحيوى لكنها ارتفعت مرتين أخريين بعد ذلك ليصل سعر لتر البنزين إلى 2.35 مارك بوسنى (1.20 يورو).

وكان المحتجون أغلقوا الطرق فى مدن رئيسية فى صربيا يومى الجمعة والسبت احتجاجا على رفع أسعار البنزين إلى 1.24 يورو والديزل إلى 1.30 يورو.