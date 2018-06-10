حبس 4 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وإعادتها مرة أخرى مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة السادات، بقيام كل من "ا ز ا" سائق ومقيم البحيرة، مدرج جنائياً، وسبق اتهامه بقضية ضرب، و"س ا ع" عاطل ومقيم الإسكندرية مدرج جنائياً، وسبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل، و"هـ س هـ" ومقيم البحيرة، و"م ا ا" عاطل ومقيم الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام ووحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث المركز، وتمكنت من ضبط المتهمين عدا الرابع وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبلغ مالى، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .