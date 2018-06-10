video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس 4 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية

الأحد، 10 يونيو 2018 10:45 ص
حبس 4 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس 4 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وإعادتها مرة أخرى مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة السادات، بقيام كل من "ا ز ا" سائق ومقيم البحيرة، مدرج جنائياً، وسبق اتهامه بقضية ضرب، و"س ا ع" عاطل ومقيم الإسكندرية مدرج جنائياً، وسبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل، و"هـ س هـ" ومقيم البحيرة، و"م ا ا" عاطل ومقيم الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام ووحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث المركز، وتمكنت من ضبط المتهمين عدا الرابع وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة السيارات وإعادتها مقابل مبلغ مالى، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات فى المنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه

سرقة السيارات




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة