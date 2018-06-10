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حبس عاطل وربة منزل احترفا تزوير الشهادات الجامعية وبيعها بحدائق الأهرام

الأحد، 10 يونيو 2018 03:38 م
حبس عاطل وربة منزل احترفا تزوير الشهادات الجامعية وبيعها بحدائق الأهرام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا؛ وزوجته ربة منزل 35 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم اتهامات بالتزوير، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحفظت على الأدوات التى يستخدمها المتهمين فى عمليات تزوير الشهادات الجامعية.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين عملوا على تزوير وبيع الشهادات الجامعية، مقابل مبالغ مالية تبلغ 15 ألف جنيه لشهادة بكالوريوس الطب و5 آلاف جنيه لشهادة الحقوق، وأنهم تولوا بيع تلك الشهادات عن طريق البريد السريع، وتحصلهم على المبالغ المالية عن طريق حوالات بريدية.

 

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم طابعتين ليزر ألوان، وماكينة طباعة أختام، وجهاز كمبيوتر، و2 هارد ديسك، وجهاز لاب توب، و46 حبارة، وسخان تغليف، وأوراق وأدوات تستخدم فى التزوير، و275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة، وعدد كبير من الشهادات المزورة، وطبنجة صوت، وحوالات بريدية بـ 54 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.


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