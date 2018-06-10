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حبس تشكيل عصابى سنة لسرقته سيارة مدير مصنع أخشاب بأكتوبر والاعتداء عليه

الأحد، 10 يونيو 2018 03:26 م
حبس تشكيل عصابى سنة لسرقته سيارة مدير مصنع أخشاب بأكتوبر والاعتداء عليه حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين الأربعة بسرقة سيارة مدير مصنع أخشاب بمدينة 6 أكتوبر والاعتداء عليه بالضرب، فى القضية المقيدة برقم 2438 سنة 2017 كلى جنوب الجيزة، مع إيقاف التنفيذ.

 

وطلب مجدى شكرى دفاع المتهمين براءة موكليه لانتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة السرقة فى حق المتهمين؛ لانعدام القصد الجنائى لديهم وللتناقض الواضح والصريح بين أقوال المجنى عليه فى محضر الاستدلالات وفى تحريات المباحث، وأمام النيابة العامة.

 

كما دفع "شكرى" ببطلان تحريات المباحث بطلانا مطلقا حال كونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة بل جاءت متناقضة مع بعضها البعض وكذلك مع أقوال المجنى عليه علمًا بأن التقرير الطبى هو دليل إصابة وليس دليل إدانة.

 

واستند الدفاع إلى إقرار المجنى عليه أثناء مناقشته بقسم شرطة ثان أكتوبر بسابقة معرفته بالمتهمة نهى عن طريق إحدى مواقع التواصل الاجتماعى.

 

المتهمون فى القضية هم كل من الاول "محمد.ر" وشهرتة "تربو"، والثانى "أحمد.ف" وشهرتة "رزة" والثالث "محمود.أ" وشهرته "صالحاني" سورى الجنسية، والمتهمة الرابعة "نهي.ي" تحمل جنسية دولة عربية.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين تخصصوا فى سرقة السيارات عن طريق استدراج المتهمة الرابعة للمجنى عليهم من راغبى المتعة المحرمة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ وإقناعهم بممارسة الرزيلة معهم، ومن ثم انقضاض باقى المتهمين عليهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

 

وتابعت التحقيقات، أن أحد المجنى عليهم فى الواقعة يدعى "عاطف.ع" 46 سنة مدير بمصنع أخشاب، وإنه تم استقطابه من قبل المتهمة الرابعة لممارسة الرزيلة وقابلها داخل سيارته بمدينة 6 أكتوبر، ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وأثناء ذلك هاجمه باقى المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا متعلقاته وسيارته، بعدما اتهموه بالتحرش بصديقتهم.


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