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حبس أخطر لص منازل وراء سرقة 13 شقة فى الساحل 4 أيام

الأحد، 10 يونيو 2018 03:19 م
حبس أخطر لص منازل وراء سرقة 13 شقة فى الساحل 4 أيام مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة الساحل بحبس أخطر لص، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بسرقة 13 شقة سكنية بمنطقة الساحل.

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط " م. ع " 30 سنة عاطل ومسجل خطر، وذلك بعد تعدد بلاغات الأهالى عن سرقة شققهم السكنية، وبجمع المعلومات وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم عقب سرقته مشغولات ذهبية عبارة عن ( كوليه، 3 خواتم، 3 سلاسل، آونة العذراء، حلق، أسورة، 4 حلق )، جهاز كمبيوتر"لاب توب" مبلغ مالى 37135 جنيها، عدد 2 هاتف محمول من داخل مسكن من أ. ح بأسلوب " كسر كالون باب الشقة "

 

وبمناقشته أعترف بارتكابه الواقعة، كما أعترف بارتكابه 12 واقعة آخرى حادث بذات الأسلوب تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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