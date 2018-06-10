حبس أخطر لص منازل وراء سرقة 13 شقة فى الساحل 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس أخطر لص، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بسرقة 13 شقة سكنية بمنطقة الساحل.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط " م. ع " 30 سنة عاطل ومسجل خطر، وذلك بعد تعدد بلاغات الأهالى عن سرقة شققهم السكنية، وبجمع المعلومات وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم عقب سرقته مشغولات ذهبية عبارة عن ( كوليه، 3 خواتم، 3 سلاسل، آونة العذراء، حلق، أسورة، 4 حلق )، جهاز كمبيوتر"لاب توب" مبلغ مالى 37135 جنيها، عدد 2 هاتف محمول من داخل مسكن من أ. ح بأسلوب " كسر كالون باب الشقة "

وبمناقشته أعترف بارتكابه الواقعة، كما أعترف بارتكابه 12 واقعة آخرى حادث بذات الأسلوب تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.