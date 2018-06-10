توقيع عقد وبروتوكول للتعاون بين "العربية للتصنيع" ومحافظة جنوب سيناء

زكى القاضى

وقع صباح اليوم الأحد، الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة جنوب سيناء، وبروتوكول تعاون إيمانا بأهمية تنشيط السياحة كأحد مصادر الدخل القومى واستعادة الوجه الحضارى لمدينة شرم الشيخ.

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم كافة خُطط ومشروعات التنمية السياحية بمدن محافظة جنوب سيناء وكافة مشروعات الدولة المختلفة وخدمة قطاعات المجتمع المدنى، جاء هذا خلال توقيع عقد وبروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة جنوب سيناء، إيمانا بأهمية تنشيط السياحة كأحد مصادر الدخل القومى واستعادة الوجه الحضارى لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف سيف الدين، أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء وصل لمرحلة التنسيق الكامل لتلبية كافة متطلبات المحافظة فى إطار نشر ثقافة البيئة النظيفة والطاقات المتجددة، مؤكدا على إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع ودورها التنموى لتقديم مُنتج يتميز بالجودة وفقا للمعايير الدولية وبهامش ربح قليل وبسعر مُناسب فى كافة المشروعات التنموية.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع التى تمتاز بالجودة والدقة والالتزام فى مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع، مضيفا أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التى عملت مع الهيئة فى مجال الطاقة المتجددة وكانت باكورة المشروعات استخدام الألواح الشمسية واللمبات الليد للإنارة وحاليا نعمل سويا لتطوير الفكرة لتصبح محطة متكاملة لإنارة ديوان المحافظة والجهات الحكومية والمنشآت السياحية بكافة ربوع المحافظة كمدينة سياحية بيئية نظيفة وهذا ما يهم السائح فى المقام الأول.

ويُذكر أن البروتوكول يُنظم أسلوب العمل بين محافظة جنوب سيناء والهيئة العربية للتصنيع خاصة أن مجالات التعاون مُتنوعة ومُمتدة لأكثر من 4 سنوات مضت منذ المؤتمر الاقتصادى لعام 2015 خاصة فى مجال الطاقات النظيفة بمدينتى شرم الشيخ والطور، كما يتضمن أيضا عقدا لتوريد سيارات ومعدات طرق وجرارات بقيمة 4 ملايين جنيه مُجهزة متنوعة الاستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد احتياجات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات الأخرى التابعة للمحافظة من السيارات المجهزة المختلفة والمعدات الثقيلة من الأوناش واللوادر ومعدات النظافة وأعمال رفع كفاءة وصيانة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعمال البنية التحتية المختلفة .