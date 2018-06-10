تنفيذ 48 ألف حكم قضائى وضبط 9 بلطجية و175 قضية مخدات فى حملات بالمحافظات

كتبت دينا الحسينى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة من ضبط 175 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية ، 9 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 61 متهم ومراقب هاربين ، 300 دراجة نارية مخالفة، سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهما ، 10 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 48406 حكم قضائى متنوع .

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 175 قضية مخدرات شملت كمية من مخدر البانجو وزنت 18,100 كيلو جرام ،وكمية من مخدر الحشيش وزنت 12,757 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 686 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جرام ، وكمية من مخدر الفودو وزنت 395 جرام .، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 270 جرام ، و 21356 قرص مخدر .

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين إرتكبوا 30 حادث سرقة متنوعة ، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم ضبط 53 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، 8 مراقبين هاربين .

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 9 متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم طبنجة، فرد محلى ، 7 قطع سلاح أبيض ، وفى مجال ضبط قضايا الإتجار فى الألعاب النارية تم ضبط 10 قضايا إتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالهم 78387 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 48406 حكم قضائى متنوع من بينهم 14 محكوم عليهم بالسجن المؤبد ، 4 محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت 95 حكم ، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 300 دراجة نارية مخالفة ، فى مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم ضبط سيارة ، دراجة نارية مبلغ بسرقتهما .