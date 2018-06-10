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تنفيذ 48 ألف حكم قضائى وضبط 9 بلطجية و175 قضية مخدات فى حملات بالمحافظات

الأحد، 10 يونيو 2018 02:11 م
تنفيذ 48 ألف حكم قضائى وضبط 9 بلطجية و175 قضية مخدات فى حملات بالمحافظات حملات أمنية - أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة من ضبط 175 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية ، 9 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 61 متهم ومراقب هاربين ، 300 دراجة نارية مخالفة، سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهما ، 10 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 48406 حكم قضائى متنوع .

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط  175 قضية مخدرات شملت كمية من مخدر البانجو وزنت 18,100  كيلو جرام ،وكمية من مخدر الحشيش وزنت  12,757 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت  686 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت  150 جرام ، وكمية من مخدر الفودو وزنت  395 جرام .، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت  270 جرام ، و 21356  قرص مخدر .

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت  7  متهمين إرتكبوا  30  حادث سرقة متنوعة ، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم  ضبط 53  متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ،  8  مراقبين هاربين .

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه  تم ضبط 9 متهمين  لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم طبنجة، فرد محلى ، 7 قطع سلاح أبيض ، وفى مجال ضبط قضايا الإتجار فى الألعاب النارية تم ضبط  10  قضايا إتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالهم  78387 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  .

وفى مجال تنفيذ الأحكام  تم  تنفيذ 48406 حكم قضائى متنوع من بينهم  14 محكوم عليهم بالسجن المؤبد ، 4 محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت 95 حكم ، وفي  مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة  تم ضبط 300  دراجة نارية مخالفة ، فى مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها   تم  ضبط سيارة ، دراجة نارية  مبلغ بسرقتهما .


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