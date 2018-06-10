تركيا تقيم خنادق وثكنات عسكرية على حدود قرية بكردستان العراق

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قال قائممقام منطقة سوران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق، كرمانج عزت، إن القوات التركية أقامت خنادق وثكنة عسكرية على تخوم قرية برميزة التابعة لقضاء سوران، والتى تبعد عن الحدود التركية بنحو كيلومترين فقط.

وأضاف عزت، فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد ،أن القوات التركية "متوغلة فى أراضى كردستان بعمق يبلغ نحو 30 كيلو مترا وعرض يزيد عن 15 كيلو مترا"، موضحا أن قرية برميزة تبعد عن مركز بلدة سوران بنحو 10 كيلو مترات.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية التركية تستهدف عناصر ومعاقل حزب العمال الكردستانى، دون سكان المنطقة، وأن القرية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة إقليم كردستان"، من جانبه، قال مدير ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران، إحسان الجلبى، إن "القوات التركية استقرت على سلاسل جبال ديل، داخل المثلث الحدودى بين العراق وإيران وتركيا ، مضيفا أن الجيش التركى أقام ثكنة عسكرية على تخوم تلك الجبال، التى تبعد عن مركز الناحية 16 كيلو مترا فقط".