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تحرير 1319مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 10 يونيو 2018 08:37 ص
تحرير 1319مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحي
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شنت اليوم  مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير1319مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 72مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،137مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، و ضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 989 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 


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