video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 8 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السطو بالمنوفية

الأحد، 10 يونيو 2018 11:24 ص
تجديد حبس 8 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السطو بالمنوفية حبس -ارشيفيه
المنوفية_ محمد فتحى
إضافة تعليق
 
قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تجديد حبس 8 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لأعمال السطو والبلطجة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من ورود معلومات، لضباط مباحث مركز شرطة قويسنا تفيد  قيام كل من  خ أ س ق بدون عمل ومقيم دائرة المركز سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة ، ضرب ، قتل عمد ،ويتردد عليه كل من  م م ع بدون عمل ومقيم قليوبية ، م ف ج م م قهوجي ومقيم قليوبية سبق اتهامه في 13 قضية سرقة بالإكراه ، مخدرات ، و ش إ م  سائق ومقيم القاهرة،  م ع ع بدون عمل ومقيم بالقليوبية ، ر ص ص ع عامل ومقيم قليوبية ، ك م ح ح ،بدون عمل ومقيم القاهرة ،م  ع ن بدون عمل ومقيم القاهرة .كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً يتزعمه الأول تخصص في أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاستئجار للسطو علي أراضي الغير متخذين من مسكن الأول مكان لاختبائهم حاملين أسلحة نارية .
 
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية  تحت اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، برئاسة العميد  سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط مباحث مركز قويسنا وضباط إدارة البحث الجنائي تنسيقاً وفرع الأمن العام بالمنوفية، وتم ضبط جميع المذكورين وبحوزتهم  2 بندقية آليه ، 2 بندقية خرطوش -، فرد خرطوش ،70 طلقة آليه - 45 طلقة خرطوش ، مبلغ مالي ،سيارة ،2 دراجة نارية بدون لوحات.
 
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لاستخدامها فى أعمال البلطجة والمبلغ المالى من حصيلة أعمالهم، والسيارة والدراجات البخارية لاستخدامها فى تنقلاتهم، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 4 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة