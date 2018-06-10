تجديد حبس 8 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السطو بالمنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تجديد حبس 8 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لأعمال السطو والبلطجة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من ورود معلومات، لضباط مباحث مركز شرطة قويسنا تفيد قيام كل من خ أ س ق بدون عمل ومقيم دائرة المركز سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة ، ضرب ، قتل عمد ،ويتردد عليه كل من م م ع بدون عمل ومقيم قليوبية ، م ف ج م م قهوجي ومقيم قليوبية سبق اتهامه في 13 قضية سرقة بالإكراه ، مخدرات ، و ش إ م سائق ومقيم القاهرة، م ع ع بدون عمل ومقيم بالقليوبية ، ر ص ص ع عامل ومقيم قليوبية ، ك م ح ح ،بدون عمل ومقيم القاهرة ،م ع ن بدون عمل ومقيم القاهرة .كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً يتزعمه الأول تخصص في أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاستئجار للسطو علي أراضي الغير متخذين من مسكن الأول مكان لاختبائهم حاملين أسلحة نارية .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط مباحث مركز قويسنا وضباط إدارة البحث الجنائي تنسيقاً وفرع الأمن العام بالمنوفية، وتم ضبط جميع المذكورين وبحوزتهم 2 بندقية آليه ، 2 بندقية خرطوش -، فرد خرطوش ،70 طلقة آليه - 45 طلقة خرطوش ، مبلغ مالي ،سيارة ،2 دراجة نارية بدون لوحات.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لاستخدامها فى أعمال البلطجة والمبلغ المالى من حصيلة أعمالهم، والسيارة والدراجات البخارية لاستخدامها فى تنقلاتهم، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .