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تجديد حبس موظف وعاطل لاتهامهما بسرقة شركة للإنتاج الفنى بالدقى

الأحد، 10 يونيو 2018 12:29 م
تجديد حبس موظف وعاطل لاتهامهما بسرقة شركة للإنتاج الفنى بالدقى حبس-أرشيفية
كتب ـ سليم على
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جدد قاضى معارضات محكمة جنح شمال الجيزة حبس موظف وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية، من داخل شركة للإنتاج الفنى بمنطقة الدقى.

تحقيقات النيابة الاولية كشفت ورود بلاغ لقسم شرطة الدقى، من "حسام.ش.م"، مدير عام شركة للإنتاج الفني، يفيد بتعرضه للسرقة بعد أن اكتشف كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى منها.

وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات كشفت عن مرتكبى الواقعة، وهم "إسماعيل.أ.م"، 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، عامل سبق بذات الشركة، و"أشرف.س.خ"، 45 سنة، مندوب بإحدى الشركات، ومقيم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين وبحوزة الأول (مبلغ 145.500 ألف جنيه، 3 آلاف دولار أمريكي، 2 هاتف محمول، 2 عتلة حديدية، 2 أسطوانة غاز أكسجين، لمبة أكسجين، 2 قلب كالون بمفاتيح)، وبحوزة الثانى( مبلغ 119ألف جنيه، طبنجة صوت، 4 طلقات صوت، هاتف محمول).

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول ترك العمل بالشركة منذ عام تقريبًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه باحتفاظ مسئوليها بمبالغ مالية داخلها – عقد العزم على سرقتها، في سبيل ذلك اشترى الأدوات المشار إليها واتفق مع الثاني الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة سابقة، وأضافا أنهما قاما بسرقة مبلغ 630 ألف جنيه واقتسماه فيما بينهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة والهواتف المحمولة من متحصلات السرقة وأنهما قاما بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه.


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