بعثة المنتخب تطير إلى روسيا للمشاركة فى المونديال.. صور

كتبت رحاب نبيل - تصوير كريم عبد العزيز

غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة هيكتور كوبر، فى طريقها إلى روسيا وتحديدا مدينة جروزنى، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لأول مرة بعد غياب 28 عاما، حيث كانت آخر مشاركة فى مونديال 90 بإيطاليا.

تستغرق رحلة سفر الفراعنة 6 ساعات كاملة للوصول إلى عاصمة الشيشان على أن يستمر منتخب الفراعنة في معسكره بمدينة جروزني حتى الأربعاء المقبل، ثم ينتقل صباحا بالطيران الداخلى إلى مدينة ييكاتنبرج الروسية، والتى تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروجواى يوم الجمعة المقبل.

ورفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطنى، منح لاعبيه راحة سلبية بعد الوصول إلى جروزنى، رغم طول رحلة السفر من القاهرة، وفى ظل وقت الصيام، ويؤدى الفريق تدريبا بمجرد الوصول بملعب التدريب المخصص للمنتخب.