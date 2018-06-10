بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى روسيا

كتبت رحاب نبيل - تصوير كريم عبد العزيز

وصلت منذ قليل، بعثة المنتخب الوطنى، إلى مطار القاهرة الدولى، استعدادا للسفر إلى روسيا، للمشاركة فى مونديال كأس العالم.

تستغرق رحلة سفر الفراعنة 6 ساعات كاملة للوصول إلى عاصمة الشيشان على أن يستمر منتخب الفراعنة في معسكره بمدينة جروزني حتى الأربعاء المقبل، ثم ينتقل صباحا بالطيران الداخلى إلى مدينة ييكاتنبرج الروسية، والتى تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروجواى يوم الجمعة المقبل.

ورفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، منح لاعبيه راحة سلبية بعد الوصول إلى جروزنى، رغم طول رحلة السفر من القاهرة، وفى ظل وقت الصيام، ويؤدى الفريق تدريبا بمجرد الوصول بملعب التدريب المخصص للمنتخب.

وتضم البعثة الـ23 لاعبًا في قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في المونديال وهم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى (التعاون السعودى) وشريف إكرامى (الأهلي) ومحمد الشناوى (الأهلي).

في الدفاع: على جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – سعد سمير (الأهلي)- أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) – عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكى) – أحمد فتحى (الأهلي) – محمد عبد الشافى (الفتح السعودى)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك) الذي كان مفاجأة بتواجده في قائمة المونديال على الرغم من أنه المعسكر الأول له مع الفراعنة.

الوسط طارق حامد (الزمالك)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، سام مرسي (ويجان الإنجليزى)، عبد الله السعيد (أهلي جدة السعودى)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودى)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وعمرو وردة (أتروميتوس اليونانى).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) ومروان محسن (الأهلي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى).