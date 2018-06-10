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بابا الفاتيكان يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام

الأحد، 10 يونيو 2018 01:39 م
بابا الفاتيكان يأمل أن تقود قمة كيم وترامب إلى السلام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
رويترز
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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إنه يأمل أن تقود القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى السلام فى شبه الجزيرة الكورية.قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إنه يأمل أن تقود القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال البابا فى عظة يوم الأحد "أريد، مرة أخرى، أن أتوجه إلى الشعب الكورى الحبيب بمشاعر ود خاصة وبالدعاء من أجل أن تسهم المحادثات المقررة فى سنغافورة فى الأيام المقبلة فى تطوير مسار إيجابى يضمن مستقبلا سلميا لشبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع".


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