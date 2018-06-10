اليوم.. رئيسة هيئة النيابة الإدارية تفتتح مقرا جديدا للهيئة فى أكتوبر

كتب عبد الله محمود

تفتتح المستشارة فريال قطب، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بعد قليل، اليوم الأحد، مبنى رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتهت جميع إجراءات الاستعدادات اللازمة لافتتاح المقر الرئيسى للهيئة.

ويقام المبنى على مساحة 5400 متر مربع، بينما إجمالى مساحة الأرض 10700 متر مربع، ويتكون من 6 طوابق، وكل طابق يحتوى على 110 غرف تقريبا فى 4 أجزاء (A. B. C. D) ومسجد و8 دورات مياه، حيث تم إنجاز 40% من الأعمال خلال العام الأخير.

والطابق الأرضى يحتوى على البهو الفرعونى، ومكتبة كبرى وغرف للمستشارين والأعضاء، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، كما تم تجهيز قاعة اجتماعات كبرى سعة 500 عضو فى الطابقين الأول والثانى، وتوجد أمامها مسلة فرعونية وقاعتى انتظار.

والطابق الأول يشمل مدخل كبار الزوار ومكاتب للإدارات الرئيسية، بينما الطابق الثانى به 5 صالات وغرف، والطابق الثالث به جناح رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأمانة العامة، ومكتب فنى رئيس الهيئة طعون وتحقيقات وفحوص.