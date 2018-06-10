المسطحات المائية: التفتيش على المراسى والعائمات والمعديات للتأكد من التراخيص

كتب سيد الخلفاوى

وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، شرطة المسطحات والبيئة بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدنى وتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد.

من جانبه أكد اللواء نبيل عبادة مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفعيل خطة الإدارة المستديمة لتأمين نهر النيل بالمنطقة المركزية بالأعداد الكافية من لنشات وقوات مدربة مسلحة تحسباَ لأية طوارئ.

وأشار مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية إلي أن الإدارة تقوم أثناء فترات العيد والتي تشهد اقبالاً متزايداً من المواطنين للتنزه في النيل باتخاذ إجراءات تأمينية تشمل التفتيش على المراسى والعائمات والمعديات للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ كذلك تكثيف التواجد الأمنى على المسطح المائى لضبط المخالفين والتأكد من تناسب حمولة المركب مع قدرتها الاستيعابية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما أكد المحافظ على اللواء هشام أبو النصر، مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بتكثيف الرقابة قبل وأثناء العيد لمنع قيام بعض المواطنين بعمل إشغالات للأرصفة والشوارع مع التركيز على أماكن دور العبادة بميدان السيدة نفيسة والسيدة عائشة والحسين وجامع عمرو بن العاص والمنشآت السياحية وجميع الفنادق المطلة على كورنيش النيل والمناطق الأثرية وميادين العاصمة الرئيسية.